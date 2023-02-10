Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez: Gaziantep merkezde doğal gaz dağıtımı gerekli kontroller yapılarak başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep il merkezine doğal gaz dağıtımının gerekli test ve kontroller yapılarak başladığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te AFAD Koordinasyon Merkezi'nde enerji altyapısına ilişkin son durumu değerlendirdiklerini belirtti.
Dönmez, "İslahiye ve Nurdağı'ndaki hasarlı bölgelerin dışında şehir merkezlerini enerjilendirdik. İl merkezinde doğal gaz dağıtımı ise gerekli test ve kontroller yapılarak başlıyor" sözlerini kullandı.
Gaziantep’te AFAD Koordinasyon Merkezi'nde enerji altyapısına ilişkin son durumu değerlendirdik.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 10, 2023
Islahiye ve Nurdağı’ndaki hasarlı bölgelerin dışında şehir merkezlerini enerjilendirdik.
İl merkezinde doğalgaz dağıtımı ise gerekli test/kontroller yapılarak başlıyor. pic.twitter.com/gs5wrfqLFX
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