Kahramanmaraş merkezli yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde deprem yıkıma sebep oldu.

"Toplam 141 bini aşkın personel görev yapıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerdeki güncel son durumu şu sözlerle paylaştı:

"Son tespitlerimize göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ülke genelinde 19 bin 388’e, yaralı kurtarılanların sayısı 77 bin 711’e ulaştı. Deprem bölgesine gelen sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimiz sahada aktif çalışmaya devam ediyor.

Ordumuz, polisimiz, jandarmamız gerrek güvenlikle ilgili bir zaafiyet olmaması ve enkazlara yardım için olağanüstü gayret gösteriyorlar. Toplam 141 bini aşkın personel görev yapıyor."