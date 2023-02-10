Deprem nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen gelir ve aylıkların normal ödeme döneminin SSK aylıkları için 17-26 Şubat, Bağ-Kur aylıkları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yaşanan deprem felaketi sebebiyle şubat ödeme dönemi için olmak üzere; 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023, 4/B (Bağ-Kur) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir. SSK aylıklarından 17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta; 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta; 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta ödenecektir. Bağ-Kur aylıklarından 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta; 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar ise 17 Şubat'ta ödenecektir."
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir.— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) February 10, 2023
Geçmiş Olsun Türkiye. pic.twitter.com/gugnPyaSDt
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