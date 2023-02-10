Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen gelir ve aylıkların normal ödeme döneminin SSK aylıkları için 17-26 Şubat, Bağ-Kur aylıkları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yaşanan deprem felaketi sebebiyle şubat ödeme dönemi için olmak üzere; 4/A (SSK) sigortalıları için 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023, 4/B (Bağ-Kur) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir. SSK aylıklarından 17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta; 21, 22, 23, 24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta; 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta ödenecektir. Bağ-Kur aylıklarından 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta; 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar ise 17 Şubat'ta ödenecektir."