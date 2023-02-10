Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkaz altından çıkarılanlar, diğerlerine umut oluyor.

Depremden etkilenen binlerce insan, kış şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor. Türkiye genelinde yapılan yardım çalışmalarıyla deprem bölgesinde yaşayanların ihtiyaçları karşılanmaya çalışıyor. Ancak felaketin boyutu o kadar büyük ki deprem bölgesinde ortaya çıkabilecek olası salgın hastalıklara karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

İçme suyuna ve gıdalara dikkat

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Asan, “Böyle büyük felaketler sonrası pek çok salgın hastalık görülebiliyor” diyor.

Bunlardan ilki su kaynaklı salgınlar… “Bu süreçte temiz içme suyunun sağlanması çok önemli” diyen Doç. Dr. Asan, “Mümkünse şişelenmiş kapalı sular tercih edilmeli. Yine uygun tuvalet, kanalizasyon ve alt yapı sistemleri de sağlanmalı” şeklinde konuşuyor.

[Fotoğraf: AA]

Gıda güvenliği de bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir başka önemli konu. Bunun için deprem bölgesinde gıdaların muhafaza edilmesi için uygun yerler olmadığı göz önüne alınarak kolay bozulmayacak gıdalara yönelmek gerekiyor. Çünkü bozulan gıdalar pek çok soruna sebep olabiliyor. Doç. Dr. Asan, “Bu yüzden depremlerden sonra çok sayıda ishal ve benzeri gıda kökenli salgınlar görebiliyoruz” diyor.

Doç. Dr. Asan, kişisel hijyenin de önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Kullanılan malzemeler kirli olabilir. Bunu engellemek için de ellerin mutlaka yemekten önce yıkanması önemli. Tuvalete gittikten sonra da su ve sabunla yıkamalı. Eğer su ve sabun yoksa klasik el dezenfektanlarıyla temizlemek gerekiyor.”

[Fotoğraf: AA]

“Maske takmak önemli”

Depremin kış aylarında meydana gelmesi de beraberinde bir başka sorunu getiriyor: Solunum yolu enfeksiyonları…

“Kış ayındayız; insanlar kalabalık ve kapalı ortamlarda bir araya geliyor. Bu da oradaki kişiler yakın temasta olacağı için enfeksiyon bulaşmasını artırıyor. Pandemiden yeni çıkıyoruz, tam kurtulamadık. Bu koşullarda aslında maske takmak çok önemli. Yine hapşırıp öksürürken varsa kağıt mendil kullanılmalı. Eğer yoksa en azından ağız kola kapatılarak öksürülmeli.”

[Fotoğraf: AA]

Yaralarda oluşabilecek enfeksiyonlar önemli

Deprem sırasında meydana gelen yaralanmalarda oluşabilecek enfeksiyonlar da bir başka önemli konu… “Yaralanma sonucunda çok fazla enfeksiyon görüyoruz” diyen Doç. Dr. Asan, bu süreçte yapılması gerekenleri şöyle açıklıyor:

“Bunların hızlıca temizlenmesi gerekiyor. Eğer kapatılacaksa hızlı bir şekilde kapatılması enfeksiyonun gelişmemesi için önemli. Yine diğer bir noktada tetanos… Tetanos yaralanmadan ortaya çıkan bir enfeksiyon. Toprakta da demirde de olabiliyor. Bunun için bu hastalarda yara temizliği önemli. Tabii aşı da önemli. Mümkünse enfeksiyon hastalıkları uzmanı ya da ilgili hekimin değerlendirmesiyle duruma göre tetanos aşısı yapılması gerekebilir.”