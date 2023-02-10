AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailesinden 11 kişiyi depremde kaybettiğini açıkladı.

Çiçek kokulu Ablamı

Sırdaşım abimi

Kıymetli Yengemi

Değerli Eniştemi

Emine halamı

Yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı

Dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim



Acımızı;

Milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz



Bu büyük acıyı ancak BÜYÜK KARDEŞLİKLE aşarız???????? — Hüseyin Yayman???????? (@HuseyinYayman) February 10, 2023

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi, kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız." ifadesini kullandı.