AK Parti'li Hüseyin Yayman depremde 11 akrabasını kaybetti
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybetti.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailesinden 11 kişiyi depremde kaybettiğini açıkladı.
Çiçek kokulu Ablamı— Hüseyin Yayman???????? (@HuseyinYayman) February 10, 2023
Sırdaşım abimi
Kıymetli Yengemi
Değerli Eniştemi
Emine halamı
Yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı
Dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim
Acımızı;
Milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz
Bu büyük acıyı ancak BÜYÜK KARDEŞLİKLE aşarız????????
Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi, kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız." ifadesini kullandı.
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