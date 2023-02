Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda, "İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörüyle görüşerek BM ve bağlı kuruluşlarının deprem bölgesindeki faaliyetlerini ele aldık" ifadelerini kullandı.

Discussed w/ Griffiths, @UNReliefChief, the activities of #UN & its agencies in the #earthquake zones.???????????????? pic.twitter.com/K4OjUWJdYz