Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile depremi görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Karamanmaraş merkezli depremleri görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda, "İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörüyle görüşerek BM ve bağlı kuruluşlarının deprem bölgesindeki faaliyetlerini ele aldık" ifadelerini kullandı.
İnsani İşlerden Sorumlu #BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörüyle görüşerek BM ve bağlı kuruluşlarının #deprem bölgesindeki faaliyetlerini ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 10, 2023
Discussed w/ Griffiths, @UNReliefChief, the activities of #UN & its agencies in the #earthquake zones.???????????????? pic.twitter.com/K4OjUWJdYz
Etiketler: Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu
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