Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik Hatay'da asayiş için görevine aralıksız devam ediyor
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor'' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Hatay'da asayiş için Mehmetçik'in görevini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
''Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor. Birlikte Güçlüyüz''
Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2023
Birlikte Güçlüyüz ???????? pic.twitter.com/fIvU1cb9Ud
Etiketler: Deprem Hatay Milli Savunma Bakanlığı
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