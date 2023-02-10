Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Hatay'da asayiş için Mehmetçik'in görevini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Mehmetçiklerimiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak Hatay'ın asayişi için devriye görevine aralıksız devam ediyor. Birlikte Güçlüyüz''