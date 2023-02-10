Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk günden bu yana deprem bölgesinde mücadeleye devam eden TSK, 25 bin 251 Mehmetçik ile vatandaşlara yardımların ulaştırılması ve arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 17 bin 636, Deniz Kuvvetleri Komutanlığın 3 bin 971, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 3 bin 644 personeli afetle mücadele çalışmalarında yer alıyor.

Çalışmalara TSK'nın en büyük çıkarma gemileri TCG İskenderun, TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Osmangazi, TCG Heybeliada, TCG Bafra, TCG Karpaz, TCG Tarsus ve TCG Kemalreis de destek veriyor.

TSK İnsani Yardım Tugayı, İstihkam Savaş Taburları ve Deniz İstihkam Arama Kurtarma Timleri de bölgede görev alıyor.

Ayrıca 36 seyyar mutfak ve 4 fırınla günlük 40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 kumanya, 501 bin 200 ekmek depremzedelere dağıtılıyor. TSK'nın seyyar sahra hastanesi de depremzedelere hizmet veriyor.