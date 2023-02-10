Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 03:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik arama-kurtarma köpekleriyle deprem bölgesinde
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mehmetçik de gece boyunca arama kurtarma köpekleri ile bölgede görev yapıyor.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası afet bölgelerinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Mehmetçik de depremlerin etkilediği illerde vatandaşların yardımına koşuyor.
Milli Savunma Bakanlığı, gece gündüz demeden arama kurtarma çalışmalarına devam eden TSK bünyesindeki personellerin görüntülerini paylaştı.
Açıklamada, "Arama kurtarma köpeklerimiz de bölgede görev yapıyor. Dayanışma Vakti..." ifadeleri kullanıldı.
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