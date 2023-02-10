Diyanet İşleri Başkanlığı, depremden etkilenen illerin dışında tüm camilerde depremzedeler için cuma namazı sonrasında yardım toplanacağını duyurdu.

Cuma hutbesinde, Türk milletinin art arda yaşanan 2 depremle sarsıldığına dikkat çekilerek depremzedeler için maddi ve manevi destek mesajı verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet adresinden yayınlanan cuma hutbesinde "Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için aziz milletimizin yardımlarına müracaat edilecek. Milletimizin sevgi ve muhabbet yüklü bu yardımları kardeşlerimize ulaştırılacak." denildi.

"Gün, milletçe kenetlenme günüdür" başlığıyla bugün tüm camilerde okunacak hutbede, sağduyu ve sükunet çağrısı yapılacak.

Hutbede, "Aziz milletimiz, sahip olduğu basiret ve feraseti, Rabbimizin rahmet ve inayeti, devletimizin kudret ve gayretiyle yine yaralarını saracaktır." ifadesine yer verildi.