Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda mağara ve bina aramalarında kullanılmak üzere geliştirilen "çubuk kamera" ilk Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki arama-kurtarma çalışmalarında kullanıldı.

İnsansız kara aracı üreticisi Esetron tarafından üretilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı birliklerine teslim edilmesi planlanan 60'tan fazla çubuk kamera bölgede görevli güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Kara Kuvvetleri Doğal Afet Kurtarma Tugay Komutanlığı bünyesindeki 8 ayrı tim, verilen kullanıcı eğitimi sonrasında çubuk kameranın doğal afet alanındaki ilk kullanıcıları oldu. Jandarma Arama Kurtarma, Doğal Afet Kurtarma birliklerine ile AFAD görevlilerine de söz konusu kameralarla arama-kurtarma çalışmalarında ilave kabiliyet kazandırıldı.

100 metre mesafeye kadar erişim sağlayabiliyor

Çubuk kamera, bir çubuğun ucunda yer alan ön ve yan kameralarla yüksek bir durumsal farkındalık sağlıyor. Eklemeli borular ve kablo ile kurulduğu yerden 100 metre mesafeye kadar erişim sağlayan çubuk kamera, 270 derece görüş açısına sahip bulunuyor.

8 saat kullanılabiliyor, ortam dinlemesi yapabiliyor

Kızılötesi aydınlatmayla görev yapan çubuk kamera, 8 saat kullanılabiliyor. Bu süre 2 yedek bataryayla 24 saate çıkıyor. Kamera biriminde bir adet öne bir adet de yana bakacak şekilde 2 adet gündüz görüş kamerası bulunuyor. Kamera biriminde ortam dinlemesi yapabilmek için mikrofon bulunuyor.

Çubuk kamerada görüntüleri personel tarafından ekran biriminden takip ediliyor. Ekranda kamera görüntüleri tek tek veya ikisi aynı anda izlenebiliyor.

Çubuk kameranın havadan (yere temas etmeden) ileriye itilebilmesi amacı ile teleskobik monopodu bulunuyor. Tüm malzemeleriyle toplam ağırlığı en fazla 26 kilogram olan çubuk kamera, 10 cm su birikintilerinden geçebilir yapıda üretiliyor.

Kamera ve tüm donanımlarının dayanıklı taşıma çantaları ile birliklere teslim ediliyor.