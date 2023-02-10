Uluslararası yardımların ve ekiplerin, deprem bölgelerine yönlendirilmesi Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nden yapılıyor. 4 Büyükelçi, 24 personel yardımları koordine ediyor.

Daha önce yeni tip koronavirüs (COVİD-19) döneminde yardımların organize edildiği merkez şimdi de deprem yardımlarını organize ediyor.

Uluslararsı yardımlar merkezde yönetilerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, TRT Haber'e merkezin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Dışişleri'nde deprem destek merkezi.



Uluslararası yardımların ve ekiplerin, deprem bölgelerine yönlendirilmesi bu merkezden yapılıyor. 4 Büyükelçi, 24 personel yardımları koordine ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim yapılan çalışmaları @trthaber'e anlattı. pic.twitter.com/HpmIzyYZPG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2023

Serim, "8 büyükelçi ve 26 personelle birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın sorumluluğundaki alanları yönetiyoruz. 1 büyükelçimiz ve 31 personelimiz de bölgedeki havalimanlarında İl Afet ve Koordinasyon Merkezleri'nde bulunarak oradaki yabancı arama kurtarma ekiplerini sahada koordine ediyor" dedi.

AFAD ile koordineli bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Serim, "Yurt dışından yardım teklinide bulunan ülkelerin içerikleri bizim koordinasyon merkezimize ulaşıyor. Biz bunları tespit ettikten sonra AFAD'a iletiyoruz. Onların nereye sevk edileceğini görüştükten sonra sahada bakanlık görevlilerimiz AFAD ile birlikte planlama yapıyor. Havalimanında yardımların nereye gideceği hazır oluyor" açıklamasını yaptı.