3 yıldır İstanbul ve çevresinde serbest dalış yapan dalgıç İsa Şahintürk, koronavirüs ile mücadele günlerinde İstanbul Boğazı’na daldı. Boğaz'ın derinliklerini koronavirüs döneminde ilk defa görüntüleyen Şahintürk, suların derinliklerini çektiği videolarla anlatıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Galata Kulesi’nden Ortaköy Camii’ne ve Kız Kulesi’ne kadar kentin birçok noktasında dalan Şahintürk, Boğaz'ın altında ilginç görüntülere de şahit olduğunu söylüyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmadıkları dönemlerde su kirliliğinde bir değişim olmadığını anlatan Şahintürk, denize atılan maske, eldiven ve atık çöplerle gündemi deniz altından takip edebildiklerini anlatıyor.

"Maske ve eldivenleri suyun altında görmek çok üzücü"

İnsanların eldiven ve maskeleri denize attığını söyleyen İsa Şahintürk, şunları söyledi:

"İnsanlar kullandığı maskeleri, eldivenleri, pet şişeleri yerlere attığı için bu çöpler denizi de kirletti. Maske ve eldivenleri suyun altında görmek çok üzücü. Küresel anlamda zaten deniz kirliliğinin sebebi atık sulardır. Atık sularda hala denize akmaya devam ettiği için suyun kirlilik oranında bu süreçte bir değişim yok. Tüm dalışlarda bunu çok rahat anlayabiliyoruz."

[Fotoğraf: İHA]

Şahintürk, “Yunusların şu an sık görülme sebebi de deniz trafiğinin olmayışıdır. Yunuslar, Boğaz'da her zaman var. Şimdi deniz trafiği olmadığı için daha rahat yüzeye çıkabiliyorlar. Deniz popülasyonunu etkileyen asıl sorun ticari avcılıktaki küçük balıkların avlanmasıdır. Çünkü küçük balıklar henüz yumurtlama imkanı bulamadan avlanıyor. Bu nedenle zamanla nesli azalıyor. İnsanların koronavirüs nedeniyle dışarıda olmayışı illaki bir etki yapıyor. Yalnızca asıl büyük sorun su kirliliğinin hala devam etmesidir. Buna çözüm olarak da insanların bilinçli olması gerekiyor. Deniz kirliliğinin en etkin sebeplerinden ikincisi de atık çöplerdir” dedi.