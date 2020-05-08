Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, maske ve eldiven atıklarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından paylaştığı videoda, atıkların sağlığımıza ve çevremize onarılamaz derecede büyük zararlar verdiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Daha sağlıklı bir gelecek için kullanılmış maske ve eldivenleri usulüne uygun şekilde atık kutularına atmayı unutmayalım" dedi.

Sıfır Atık Projesi'ne de dikkat çeken Emine Erdoğan'ın paylaştığı videoda şu sözlere yer verildi:

"Atlatacağız bu zor günleri elbet. Ancak biz istiyoruz ki koronavirüs salgını geçerken, izleri doğamızda ve şehirlerimizde kalmasın. Hepimizin sağlığı için dışarıdayken atık kutularını kullanalım. Evimizde ise maske ve eldiven gibi atıklarımızı uygun bir poşette en az 72 saat beklettikten sonra atalım. Kendimizi, şehirlerimizi ve çevremizi beklediğimiz güzel günler için koruyalım."

Bakanlıktan uyarı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı.