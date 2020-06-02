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Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kayseri'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen, aralarında meslekten ihraç astsubay, aktif görevde öğretmen ile ev hanımının da olduğu çeşitli mesleklerden 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: kayseri fetö operasyonuSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 09:14
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