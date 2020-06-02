Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de kundaklama iddiası: Servis minibüsü kül oldu
[Fotoğraf: AA]
İzmir’in Konak ilçesinde, molotofkokteyli atılarak kundaklandığı ileri sürülen servis minibüsü yanarak küle döndü.
İddiaya göre, Boğaziçi Mahallesi 2244 Sokak'ta park halindeki 35 S 00896 plakalı Mustafa N’ye ait servis minibüsüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı.
Yanan aracı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüsteki yangını söndürdü.
Servis minibüsü tamamen yandı
Yangında, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: servis minibüsü molotofkokteyli kundaklama izmirSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 07:12
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