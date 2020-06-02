İddiaya göre, Boğaziçi Mahallesi 2244 Sokak'ta park halindeki 35 S 00896 plakalı Mustafa N’ye ait servis minibüsüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı.

Yanan aracı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından minibüsteki yangını söndürdü.

Servis minibüsü tamamen yandı

Yangında, servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.