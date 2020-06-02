Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da bulaşık makinesi yangın çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Yangının, bulaşık makinesinden çıktığı belirlendi.
Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 4 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, evde hasar meydana geldi.
Yangının bulaşık makinesinden çıktığı tespit edildi.
Etiketler: Manisa ev yangın yangın bulaşık makinesiSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 04:48
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