İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen İhsaniye Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'ndeki ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.

İş yerindeki 12 kişinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Zanlılara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.

İş yerinin sorumlusu O.B. hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı.

İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.