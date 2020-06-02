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Siirt'te askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralı
Siirt Pervari'de operasyona giden jandarma personelini taşıyan zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 jandarma personeli şehit oldu 1'i ağır 7 personel yaralandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Siirt ili Pervari ilçesinde operasyona giden jandarma personelimizin içinde bulunduğu zırhlı araç virajı alamayarak uçuruma yuvarlanmıştır. Kazada 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 7 jandarma personelimiz yaralanmıştır.
Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
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