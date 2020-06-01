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Afyonkarahisar'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu anne ile 4 aylık bebeği hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
39 yaşındaki Hüseyin Akpınar idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 SG 180 plakalı minibüs ile 25 yaşındaki Ferhat Abay'ın kullandığı 06 AB 5012 plakalı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Akçaköy köyü mevkisinde çarpıştı.
Otomobildeki Aysel Abay, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 aylık Nisanur Abay ve 6 kişi, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük Nisanur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: afyonkarahisar dinarSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 21:59
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