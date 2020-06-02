Haber Giriş: Kaynak: AA
Meteoroloji 'fırtına'ya karşı uyardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Vatandaşlar, ağaç, direk devrilmesi ve çatı uçmasına karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Siirt çevrelerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın çarşamba akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Fırtına hava nasıl olacak hava durumu Türkiye geneli hava durumuSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 00:43
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