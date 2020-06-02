Haber Giriş: Kaynak: AA
Gümrük kapısında 142 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 142 kilogram eroin bulundu.
Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırı şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, X-ray taramasından geçirdikleri tırın 6 ay önce Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan geçerken kaydedilen görüntülerini inceledi.
Titizlikle yapılan incelemelerde aracın dorsesinde farkılık olduğu tespit edildi.
Dedektör köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada aracın 5 bölmesinde 142 kilogram eroin bulundu. Bulunan uyuşturucunun son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi.
Tır şoförü gözaltına alındı.
Etiketler: Hakkari Yüksekova Esendere eroin uyuşturucuSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 00:50
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