Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırı şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, X-ray taramasından geçirdikleri tırın 6 ay önce Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan geçerken kaydedilen görüntülerini inceledi.

Titizlikle yapılan incelemelerde aracın dorsesinde farkılık olduğu tespit edildi.

Dedektör köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada aracın 5 bölmesinde 142 kilogram eroin bulundu. Bulunan uyuşturucunun son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek eroin miktarı olduğu belirtildi.

Tır şoförü gözaltına alındı.