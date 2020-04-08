Haber Giriş: Kaynak: AA
Çevre Bakanlığından hijyen malzeme atıkları ile ilgili genelge
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.
Bakan Murat Kurum, "Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek" dedi.
Kurum, "Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 13:38
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