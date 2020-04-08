Bakan Albayrak'tan Akkuyu paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili paylaşım yaptı. Albayrak, "70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor" dedi.
Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada hızla yükselen Akkuyu Nükleer Santrali'nin fotoğraflarını da paylaştı.
Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 8, 2020
70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor.
Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz. pic.twitter.com/vP53HMM1HL
"Atom çekirdeği üzerinde yükseliyor"
Albayrak mesajında, "Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.
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