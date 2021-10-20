Gümüşpala Mahallesi'ndeki 7 Numaralı Aile Sağlık Merkezi'ne henüz aşı uygulamasına geçilemediği 2 Aralık 2020 tarihinde maskesiz gelen Kıymet Dedecik'i gören görevli Doktor Yağmur Turan, koronavirüs salgını nedeniyle içeri maskesiz giremeyeceğini belirterek uyardı.

Uyarı üzerine sinirlenen Dedecik, Doktor Turan ile tartıştı. Doktor Yağmur Turan, bunun üzerine polisi arayarak, cep telefonu ile kadını görüntülemeye başladı.

Maske takması için uyarılan Dedecik, sinirlenerek hakaretlerini sürdürmeye devam etti. Daha sonra Doktor Turan'ı tırnaklarıyla kollarından yaraladı.

Dr. Turan'ın 'Beyaz kod' ihbarı üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi, soruşturma başlattı. Doktor Yağmur Turan'a sevk edildiği hastanede 3 gün iş göremez raporu verildi.

Polis görüntüleri inceleyerek sağlık görevlisine saldıran Kıymet Dedecik'i gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Dedecik, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

6 bin 180 lira para cezası

Kıymet Dedecik hakkında açılan davanın karar duruşması Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkeme, tutuksuz sanık Kıymet Dedecik'i 'Basit yaralama' suçundan önce 309 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun 52-2'nci maddesi uyarınca 1 gün karşılığı takdiren 20 TL olmak üzere 6 bin 180 liraya çevirdi.

Mahkeme, sanığın sabıkasız olması ve bir daha suç işleyemeyeceği konusunda kanaate vararak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığı 5 yıl süreyle denetime tabii tutulmasına hükmetti. 5 yıl içinde sanık yeni bir suç işlemediği takdirde, geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılması kararlaştırıldı.