Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de görevli doktor meslektaşını öldürdü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Mezitli ilçesinde, göçmen sağlığı merkezinde görevli bir doktor, tartıştığı meslektaşını av tüfeğiyle öldürdü. Şüpheli doktor gözaltına alındı.
Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli doktorlar Hasan Ç. ile Ahmet D. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Hasan Ç., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine merkezden ayrıldı. Bir süre sonra merkeze dönen Hasan Ç, yanında getirdiği av tüfeğiyle Ahmet D.'ye ateş etti.
Ağır yaralanan Ahmet D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı doktor, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli doktor gözaltına alındı.
Polis ekipleri, göçmen sağlığı merkezi ve şüpheli doktora ait araçta inceleme yapıyor.
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