İstanbul Bağcılar'da şoför, iplik yüklü kamyonunu tekstil fabrikasına getirdiği ürünleri indirmek üzere park etti. Ancak park halindeki kamyonun freni boşaldı.

Şoför yokuş aşağı kayan kamyonun peşinden koşup tutarak durdurmaya çalıştı. Park halindeki aracı da önüne katarak sürükleyen kamyon, yol kenarındaki başka bir kamyona daha çarparak durabildi.

Kamyondaki iki çocuk yara almadan kurtuldu

Kamyonu durdurmaya çalışan şoförün ayakları ezildi. Şoförün çocukları olduğu öğrenilen ve olay anında şoför kabininde olan 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye götürdü.

Faciadan dönülen kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.