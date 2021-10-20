Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şüphelilerin kaçarken attığı valizden 3,5 kilo esrar çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Diyarbakır'da devriye görevi yapan mahalle bekçilerini görünce yaya olarak kaçmaya çalışan 2 kişi, yakalandı. Şüphelilerin kaçarken sokağa attıkları valizden 3,5 kilo esrar çıktı.
Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan mahalle bekçileri, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheliler ellerindeki valizi sokağa atıp kaçtı. Bekçiler ise şüphelilerin peşine düştü.
Şüpheliler R.İ. ve M.B.İ., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçarken attığı valizde yapılan kontrolde ise 3,5 kilo esrar ele geçirildi.
Emniyete götürülen R.İ. ve M.B.İ.nin sorgusu sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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