Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan mahalle bekçileri, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheliler ellerindeki valizi sokağa atıp kaçtı. Bekçiler ise şüphelilerin peşine düştü.

Şüpheliler R.İ. ve M.B.İ., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçarken attığı valizde yapılan kontrolde ise 3,5 kilo esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen R.İ. ve M.B.İ.nin sorgusu sürüyor.