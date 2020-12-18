Polis ekipleri, arama kaydı olan F.İ.’yi gözaltına alarak Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi'ne götürdü.

Şüphelinin polis merkezine gelen kız kardeşi H.N. ve yakınları, sağlık raporu için hastaneye götürülen F.İ.'nin cezaevine sevk edildiğini zannederek taşkınlık çıkardı.

Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilen H.N.'ye ekipler, sigara içmemesi ve maske takması uyarısında bulundu.

Polisin uyarısına aldırış etmeyen H.N.'ye maske takmadığı için idari para cezası uygulandı.

