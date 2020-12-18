Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maske takmamak için polise direnen kadına para cezası
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da maske takmamak için polise direnen kadına para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, arama kaydı olan F.İ.’yi gözaltına alarak Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi'ne götürdü.
Şüphelinin polis merkezine gelen kız kardeşi H.N. ve yakınları, sağlık raporu için hastaneye götürülen F.İ.'nin cezaevine sevk edildiğini zannederek taşkınlık çıkardı.
Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilen H.N.'ye ekipler, sigara içmemesi ve maske takması uyarısında bulundu.
Polisin uyarısına aldırış etmeyen H.N.'ye maske takmadığı için idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Maske Koronavirüs Tedbirleri
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