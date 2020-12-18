Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 00:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil demir direğe çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri’de, bir otomobil kontrolden çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak tramvay hattına enerji sağlayan demir direğe çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer Boyraz ile Serkan Akay olay yerinde hayatını kaybederken, Halil K. yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla tramvay seferleri normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
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