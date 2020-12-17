Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 27 sığınmacı kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen iki can salındaki 27 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İstanköy açıklarında can sallarında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen iki can salındaki 27 sığınmacıyı karaya çıkardı.
Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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