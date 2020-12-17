Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İstanköy açıklarında can sallarında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen iki can salındaki 27 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.