Ankara Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan depoda yaptığı denetimde, "Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu"na muhalif 10 bin 714 Türkçe ve 31 bin 9 yabancı dillerde bandrolsüz kitap ile 5 bin 200 kitap kapağı olmak üzere 46 bin 923 materyal ele geçirdi.

3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

