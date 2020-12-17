Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara’da 41 bin 723 korsan kitap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki bir depoda gerçekleştirilen denetimde, 41 bin 723 bandrolsüz kitap ele geçirildi.
Ankara Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan depoda yaptığı denetimde, "Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu"na muhalif 10 bin 714 Türkçe ve 31 bin 9 yabancı dillerde bandrolsüz kitap ile 5 bin 200 kitap kapağı olmak üzere 46 bin 923 materyal ele geçirdi.
3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Ankara
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