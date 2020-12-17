Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 19:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeğe eziyete 947 lira para cezası
Konya'da, köpeğe eziyet ettiği ileri sürülen kişiye, "Hayvanları Koruma Kanunu"na istinaden 947 lira idari para cezası kesildi.
İddiaya göre, Sarayönü ilçesinde yaşayan Sadir T. (55), tavuklarına saldırdığını öne sürdüğü köpeği sopayla dövdü.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sadir T'ye "Hayvanları Koruma Kanunu"na istinaden 947 lira idari para cezası kesti.
Öte yandan, köpeğin koruma altına alındığı öğrenildi.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet
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