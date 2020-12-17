Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ sanığı eski doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adana'da, FETÖ davasında yargılanan tutuksuz doktor sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık E.T.Ö. ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.T.Ö'nün FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık E.T.Ö. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık E.T.Ö'nün mevcut halinin devamına karar verdi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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