Özel bir şirkette pazarlama müdürü statüsünde çalışan bir personel tazminat ve işçilik alacağı ödenmeden işten çıkarıldı.

Genç müdür İş Mahkemesi’ne dava açtı, kıdem ve ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacaklarını istedi.

Mahkeme davayı 'kısmen' kabul edince her iki tarafta temyize başvurdu, konu Yargıtay’a taşındı.

"Yönetici, çalışma saatini kendi belirleyemiyorsa fazla mesai alabilecek"

Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi dosyayı inceledi. Davacı, davalı ve tanıkları dinledi, emsal bir karara imza attı.

Yüksek mahkeme "müdür ya da üst düzey yöneticiye fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine" dikkati çekti.

Ancak daire bu kararına da şart koştu. Kararda, “Müdür ya da üst düzey yönetici”nin üzerinde başka bir yönetici ya da şirket ortağı varsa ve talimat ile görev verildiyse o zaman fazla mesai hesaplanır" denildi.