Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 104 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de, durdurulan bir minibüste yapılan aramada, 103 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Hakkari'de, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunu önlemek için çalışmalar sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Esendere beldesi Güldalı köyü yol güzergahında durdurulan bir minibüste yapılan aramada bagaj kısmında paketlenmiş 103 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
2020 yılında 2 bin 115 kilo eroin ele geçirildi
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 2020 yılında 2 bin 115 kilo eroin ele geçirildiği bilgisini vererek güvenlik güçlerini tebrik etti.
Etiketler: Uyuşturucu
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