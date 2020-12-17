Evlerini süslediler, masaları yiyeceklerle donattılar. Hazırladıkları yiyecekleri ekran karşısında yediler, ezberledikleri şiirleri okudular.

Öğrenciler koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği için, Yerli Malı Haftası'nı ilk kez sanal ortamda kutladı.

Öğrenciler bir aradaymışcasına mutlu oldular

Minikler, öğretmenlerinin yerli ürünlerin tüketimi konusunda anlattıklarını can kulağı ile dinledi.

Kutlama çevrim içi olsa da, öğrenciler bir aradaymışcasına keyif aldılar.

Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanıyor.