Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğrenciler ilk kez Yerli Malı Haftası'nı evden kutladı
Yerli Malı Haftası, uzaktan eğitim nedeniyle bu yıl ilk kez evlerde kutladı. Öğrencilerin sanal ortamdaki kutlamaları okullardakini aratmadı.
Evlerini süslediler, masaları yiyeceklerle donattılar. Hazırladıkları yiyecekleri ekran karşısında yediler, ezberledikleri şiirleri okudular.
Öğrenciler koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği için, Yerli Malı Haftası'nı ilk kez sanal ortamda kutladı.
Öğrenciler bir aradaymışcasına mutlu oldular
Minikler, öğretmenlerinin yerli ürünlerin tüketimi konusunda anlattıklarını can kulağı ile dinledi.
Kutlama çevrim içi olsa da, öğrenciler bir aradaymışcasına keyif aldılar.
Yerli Malı Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanıyor.
Etiketler: Koronavirüs Uzaktan Eğitim
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