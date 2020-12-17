Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.
Belirledikleri adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi yakaladı.
Yapılan aramalarda 47,64 gram esrar, 323 gram sentetik uyuşturucu ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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