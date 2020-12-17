Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 4 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Çengilli, Çilehane, Akören ve Kuloğlu köylerinin karantinaya alındığı ifade edildi.
Açıklamada, COVID-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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