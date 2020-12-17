İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde Beyoğlu'nda bir lokantanın eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etti. İçeride müzik yayını yapıldığını ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını öğrenen polis ekipleri mekana baskın düzenledi.

65 kişi ile işletme sahibine koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 239 bin 420 TL para cezası kesildi. Eğlence mekanı olarak kullanılan lokanta, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

