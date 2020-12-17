Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda lokanta ruhsatı olan eğlence yerine yapılan baskında, içeride koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 65 kişi ve işletme sahibine, 239 bin 420 lira para ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde Beyoğlu'nda bir lokantanın eğlence mekanına dönüştürüldüğünü tespit etti. İçeride müzik yayını yapıldığını ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını öğrenen polis ekipleri mekana baskın düzenledi.
65 kişi ile işletme sahibine koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 239 bin 420 TL para cezası kesildi. Eğlence mekanı olarak kullanılan lokanta, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Etiketler: İstanbul Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
Son Haberler
- 16:52
- 16:46
- 16:53
- 16:46
- 16:52
Sıradaki Haber
Ula Belediye Başkanı Akkaya hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz