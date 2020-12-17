Muğla'da Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde ev ziyaretleri yaparken fenalaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

62 yaşında ve iki çocuk babası AK Parti'li Akkaya'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtiliyor.