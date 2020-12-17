Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ula Belediye Başkanı Akkaya hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA ]
Ev ziyaretleri sırasında fenalaşan Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akkaya'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tahmin ediliyor.
Muğla'da Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, Gölcük Mahallesi'nde ev ziyaretleri yaparken fenalaştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
62 yaşında ve iki çocuk babası AK Parti'li Akkaya'nın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtiliyor.
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