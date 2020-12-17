Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün sivil mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan bir kısmı aktif görevde öğretmen, avukat ile daha önce görevlerinden ihraç edilmiş memurların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Erzincan merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı aktif görevdeki 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.