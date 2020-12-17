Erciş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Latifiye Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulunda hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda okulda incelemelerde bulunan ekipler, tahrip olan güvenlik kamerası kayıt cihazını tamir ederek görüntülerden 2 kişiyi belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Y.T. ile S.K., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerden Y.T'nin aynı hafta içinde 4 iş yerindeki hırsızlık olaylarına da karıştığı saptandı.