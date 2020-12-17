Hudut kartalları, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, arazi aracı, 7 adet 25 litrelik mazot, 80 adet 9 mm kurusıkı tabanca (şarjörlü), 77 uzun şarjör ve 9 bin 950 adet 9 mm ses mermisi ile 3 bin 50 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]