Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve on binlerce yerli ve yabancı misafiri buluşturan Hz. Mevlana’nın 747. Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri, bu yıl tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı ve seyircisiz şekilde gerçekleştiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerin son günü olan Şebiarus programına katılmak isteyip katılamayan, gönlü Konya’da olan Hazreti Mevlana aşıklarının duygularını paylaştığı anlamlı bir film hazırladı.

Dünyanın dört bir yanında Mevlana aşkı

Amerika’dan Japonya’ya, İtalya’dan Hindistan’a, Letonya’dan Azerbaycan’a, Almanya’dan Tunus’a kadar dünyanın dört bir köşesinden Hazreti Mevlana’ya gönül veren yabancı misafirler, bu yıl gelemeseler de gönüllerinin Konya’da ve Mevlana ile olduğunu dile getirdiler.

“Kalp neredeyse gönül orada. Bu sene gönülden kucaklaşıyoruz” sloganıyla paylaşılan film, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Şebiarus için 11 ülkeden gelen 35 yabancı medya mensubu Konya'da

Hazreti Mevlana'nın vefatının 747. yılında düzenlenen Şebiarus törenleri için 11 ülkeden gelen 35 gazeteci ve sosyal medya fenomeni, hem Konya hem de Türkiye'yi ülkelerine tanıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen program kapsamında, 3 gündür Konya'nın tarihi, kültürel, turistik yerleri gezdirildi.

Konya gezileri kapsamında ziyaret ettikleri Karatay Medresesi'nde, yabancı medya mensupları, Türkiye'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuklar ayrıca, Türkiye'deki cami ve müzelerin mimarilerinden etkilendiklerini, Türk yemeklerine de hayran kaldıklarını söyledi.

Turist grup, bugün akşam gerçekleştirilecek Şebiarus kapanış programına da katılacak.