Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tedbirlere uymayan 84 kişiye ceza
[Fotoğraf: Arşiv]
Ordu'da yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 84 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-16 Aralık tarihlerinde kentte denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde COVID-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 84 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.
Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.
Öte yandan, farklı suçlardan aranan ve denetim sırasında yakalanan 54 kişiden 17'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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