Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 13:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çizgili Anadolu sırtlanı silahla vurularak öldürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanı, tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Yavuzeli ilçesine bağlı Karadağ Mahallesi yakınlarında, otomobiliyle ilerleyen vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan hayvanı fark etti.
Hayvanın yanına giden vatandaşlar, telef olduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaptığı incelemede, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanının tabancayla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.
Sırtlan bölgeden kaldırılırken, jandarma ekipleri hayvanı vuran kişinin tespiti için çalışma başlattı.
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