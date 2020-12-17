Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.
Öztrak Caddesi'nde bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, lokalde bir odada kumar oynattığı tespit edilen N.Ç. ile kumar oynayan 11 kişi yakalandı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza yazıldı.
İşletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan" adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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