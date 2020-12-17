Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da piyasaya sahte para süren zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Zanlıların arabasında, koltuk altına gizlenmiş sahte 33 bin lira ele geçirildi.
Farklı illerde piyasaya sahte para sürdükleri tespit edilen M.Ç. ve S.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alındı.
Sahte paraları büfe, bakkal ve marketlerden gıda maddesi ve sigara alarak piyasaya soktuğu belirlenen zanlılar, İstanbul'dan Ankara'ya gelişlerinde Kahramankazan gişelerinde gözaltına alındı.
Sahte 33 bin liraya el konuldu
Zanlıların bulunduğu otomobilde yapılan aramada, koltuk altlarına gizlenen sahte 33 bin 850 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ç. tutuklandı. S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Ankara Sahte Para
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