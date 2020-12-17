Göynücek Şeyhoğlu köyünde, Duran Demir’e ait samanlıkta yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu ev ve ahıra sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında, 75 ton saman balyası ile 7 bin 500 ton yonca kül oldu.

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.