Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Amasya'da 75 ton saman balyası yandı
[Fotoğraf: DHA]
Amasya'da, samanlıkta çıkan yangında 75 ton saman balyası ve 7 bin 500 ton yonca kül oldu.
Göynücek Şeyhoğlu köyünde, Duran Demir’e ait samanlıkta yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu ev ve ahıra sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında, 75 ton saman balyası ile 7 bin 500 ton yonca kül oldu.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Yangın
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